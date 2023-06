Fontana | “Pnrr grande sfida | ma anche un’opportunità da non perdere”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 giugno 2023) RAPALLO – Sanità, housing sociale, efficientamento energetico e trasporti mal’idrogeno. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo, in un dibattito con l’omologo siciliano Schifani, al Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, elenca orgogliosamente i settori in cui la sua giunta investirà i 2 miliardi che riceverà in gestione diretta con il. Sul fronte della sanità – precisa – la Lombardia è già all’opera “con la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità. Una parte delle risorse l’abbiamo anticipata dalle nostre casse in attesa dell’arrivo dei soldi del Governo”. Se i progetti della Regione sono “assolutamente in linea” con quanto richiesto dal Governo, non mancano – secondo– le difficoltà tecniche, quelle nell’inserimento dei ...