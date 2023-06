“Follia pura” Italia Loves Romagna | panico in diretta | furia social sul concerto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 giugno 2023), qualcosa non è andato come previsto. Uno degli eventi più attesi quello andato in scena al Rcf Arena di Campovolo e trasmesso intv su Rai 1. Una platea numerosissima di circa 40mila presenti, tutti pronti a sostenere, insieme ai 18 artisti, l’iniziativa benefica atta a promuovere la raccolta fondi in favore dell’Emilia, duramente colpita dalla drammatica alluvione. Eppure il dibattitosull’iniziativa ha fatto emergere alcuni dettagli che avrebbero deluso le aspettative.intv all’. Cantanti iconici della musicana anni ’90, ma anche attori e conduttori pronti ad alternarsi sul palcoscenico ...