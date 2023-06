Foggia di nuovo a secco | la condotta si è rotta un’altra volta Ripristino dell' erogazione di acqua prospettato per domani

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo una settimana ed una complicata riparazioneè oggi disenz’guasto allache era andata fuori uso. Tecnici al lavoro, si prospetta il ritorno ad una normaleidrica. Autobotti di Aqp (datoday): in Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio, Villa Comunale, rotatoria’Ospedale Riuniti, chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro, via Leone XIII, Rione Martucci, chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla, Ospedale Riuniti di, Ospedale D’Avanzo, Rsa Don Uva, Carcere di, aeroporto Gino Lisa. L'articolodi: lasi è ...

... ossia la doppia vittoria sulnella finale play - off. Chi attende novità sul fronte ...ma sulla quale gravano le incognite relative ad un assetto societario che potrebbe cambiare diad un ......di Robert Schumann 1855 " Viene istituita l'arcidiocesi di- Bovino come diocesi di... comprendente il premierato, la devolution ed ilSenato federale: gli elettori la respingono. ...... calza molto con la trentesima edizione del Torneo della UISP apsManfredonia, Comitato ... per inaugurare ilcampo comunale. L'Over35 è stato sempre un "gioiellino" che molti Comuni ...

Foggia senza acqua: c'è un nuovo guasto sulla condotta riparata, il ripristino entro domani FoggiaToday

Nuovo allenatore per l’Asd Ragusa Calcio 1949. Si tratta di Giovanni Battista Ignoffo, originario di Monreale. “Sono felice –ha detto mister Ignoffo subito dopo l’ufficializzazione del suo arrivo tra ...Giovanni Battista Ignoffo, originario di Monreale, è il nuovo allenatore del Ragusa calcio. Ignoffo, da giocatore, in qualità di difensore, ha calcato palcoscenici calcistici di notevole spessore. Da ...