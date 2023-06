Flop del bando per gli architetti del Giubileo | tutto fermo | squadra inesistente

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 giugno 2023) Dovrebbero contribuire alla rigenerazione urbana della Capitale in vista delma, per farlo, avranno meno di un anno di tempo. La nascita del team di professionisti «Laboratorio050», coordinato dall'archistar milanese Stefano Boeri e a servizio dell'amministrazione di Roma, per il momento è rimasta solo sulla carta. O meglio, sulla delibera. Quella che il 29 luglio scorso è stata approvata dalla giunta e in cui, oltre a stabilire linee guida e obiettivi, sindaco e assessori hanno previsto lo stanziamento in Bilancio di 750mila euro per i compensi da corrispondere ai dodici componenti del gruppo e al coordinatore Boeri. Ma un anno dopo non è stato affidato alcun incarico e non c'è ancora traccia neanche dell'ufficio e della segreteria tecnica che il Comune avrebbe dovuto mettere a disposizione del «Laboratorio». Eppure, il primo degli «orizzonti temporali» di ...