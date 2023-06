Firenze | appello del prete a chi ha rapito Kata | Non abbiate paura a farla tornare'

(Di domenica 25 giugno 2023) Lo ha detto padre Juan Manuel Núnez Rubio, cappellano della comunità latino - americana nell'omelia della messa nella chiesa di S. Maria Maddalena dei Pazzi. In chiesa non c'erano i genitori

Lo ha detto padre Juan Manuel Núnez Rubio, cappellano della comunità latino - americana nell'omelia della messa nella chiesa di S. Maria Maddalena dei Pazzi. In chiesa non c'erano i genitoriLa procura ha fattoe il tribunale del Riesame deciderà il prossimo 14 luglio. Baiardo ... Orofino, nelle scorse ore, è stato ascoltato dai magistrati diin trasferta calabrese per avere ...... sono certo che Davigo saprà difendersi in", dice con poca convinzione Santalucia. Che poi ... La leale collaborazione è massima - dice ail vicepresidente del Csm Fabio Pinelli - a breve ...

Firenze, appello del prete a chi ha rapito Kata: “Non abbiate paura a ... LA NAZIONE

Lo ha detto padre Juan Manuel Núnez Rubio, cappellano della comunità latino-americana nell'omelia della messa nella chiesa di S.Maria Maddalena dei Pazzi. In chiesa non c’erano i genitori ...Una donna di origini russe aveva chiesto la restituzione di quanto versato per i due mesi di luglio e di agosto: la Corte d'Appello le ha dato torto ...