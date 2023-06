Fiorentina | Nikolaou tra gli obiettivi per la difesa

Commenta per primo Il Secolo XIX parla dell'interesse dellaper Dimitris, difensore dello Spezia che quest'anno ha raggiunto trentanove presenze e un gol. Il club viola lo ha sondato già l'anno scorso e al momento sul greco ci sarebbero ...Calciomercatodello Spezia rimane un'obiettivo in estate: da battere la concorrenza dei club della Liga Ladopo esserci andata vicino in estate, ritorna a seguire Dimitris......UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) MENDONCA CABRAL Arthur () ...DODICESIMA SANZIONE COULIBALY Lassana (Salernitana) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)...

Aleksandr Kokorin è rientrato alla Fiorentina dopo il prestito all'Aris Limassol, ma il suo futuro difficilmente sarà in Viola. Ne ha parlato anche il suo ...Ritorno di fiamma della Fiorentina per Dimitros Nikolaou. Come riporta Il Secolo XIX, il difensore dello Spezia è tornato nel mirino della.