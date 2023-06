Finto rapimento all' addio al celibato | 9 denunciati a Torino

(Di domenica 25 giugno 2023) AGI - Per festeggiare l'aldi un loro amico, hannounpresentandosi a casa del futuro sposo con passamontagna e imbracciando armi da soft air senza tappo rosso. Lo "scherzo" ha provocato, pero', un malore a un anziano vicino di casa oltre a numerose chiamate disperate degli altri residenti. È accaduto ieri mattina a Trofarello, nel Torinese, con i carabinieri che hanno denunciato per procurato allarme 9 persone.

La goliardata è stata fraintesa dai vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri La combricola di amici aveva deciso di inscenare il rapimento dello sposo. Ma la sceneggiata era talmente credibile ...Con casco, passamontagna calato sul viso e fucili in pugno per uno scherzo che provoca paura in un condominio, un anziano colto da malore ...