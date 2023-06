Fine doppio gioco | bubbone scoppiato I generale Capitini | Putin in trappola?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) "Il" e da oggi per Vladimir"non è più possibile fare il". E' tranchant il giudizio delPaolo, che analizza ai microfoni del Tgcom24 le conseguenze del tentato golpe di Evgeni Prigozhin, capo delle milizie private del Gruppo Wagner. Un sabato di caos senza precedenti in Russia, che ha rinviato Mosca ai tempi, drammatici, del colpo di stato militare fallito contro Gorbaciov nel 1991. Allora, il presidente dell'Unione Sovietica ormai in disfacimento fu "salvato" dall'allora premier Boris Eltsin, che salì sui carri armati fermi davanti alla "Casa Bianca" e, di fatto, da lì a pochi mesi si prese il potere per via democratica. Difficile dire se ancheabbia i mesi contati, e "cosa succederà ...