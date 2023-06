Feltri compie 80 anni | “Il sesso? Troppa fatica e poco piacere | preferisco leggere un giornale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi, 25 giugno, Vittorio80e il mondo del giornalismo si mobilita per fargli auguri. Eppure, il giornalista non rivolge al suo compleanno un dolce pensiero: “Partiamo da un concetto: invecchiare è l’unico modo per non morire giovani. Detto questo: quando ero ragazzo io, i vecchi erano rispettati e, in qualche caso, venerati. Oggi siamo considerati dei rompiscatole (…) e così, nei nostri confronti, si è sviluppata una forma di autentico razzismo”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Rimasto orfano all’età di 6, un diploma da vetrinista e una laura in Scienze politiche, ha visto morire la prima moglie Maria Luisa dopo il parto delle sue due gemelle: “Avevo 24, fu dura”, ammette. Con la seconda moglie Enoe Bonfanti, invece, l’anno scorso ha festeggiato 55 ...