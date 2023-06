Fa partire l’allarme dirottamento a bordo | ma si è sbagliato Arrivano due Eurofighter accanto a un Piper – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 25 giugno 2023) Allarme rientrato a Ferrara. Questa mattina, domenica 25 giugno, due caccia F-2000dell’Aeronautica militare si sono alzati in volo su ordine di decollo immediato. L’obiettivo? Intercettare un aereo civile che aveva attivato il codice di emergenza per segnalare un. L’aereo in questione è unPA 28, decollato da Ferrara. L’episodio però è semplicemente il frutto di un errore del pilota, che durante il volo ha inserito per sbaglio il codice di emergenza e ha fatto scattare la procedura di allarme e intercettazione. I due caccia del 51° Stormo di Istrana, sotto la guida dei controllori della Difesa Aerea dell’11° Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico, si sono alzati in volo in pochissimi minuti – quello che in gergo tecnico viene definito scramble – e hanno intercettato l’aereo ...