Exit poll Grecia | Mitsotakis verso la maggioranza assoluta

I primidiffusi dall'emittente Ert sul voto in Grecia danno il partito Nea Dimokratia di Mitsotakis in testa tra il 40 e il 44%, Syriza secondo tra il 16,1 e il 19,1%, il Pasok terzo tra il 10 e il ...In base ai primidiffusi alla chiusura delle urne in Grecia, il partito di Nea Dimokratia guidato da Kyriakos Mitsotakis potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. In base alla proiezione del sito di ...I primidiffusi dall'emittente Ert sul voto in Grecia danno il partito conservatore Nea Dimokratia di Kyriakos Mitsotakis in testa tra il 40 e il 44%, Syriza dell'ex premier di sinistra Alexis ...

La Grecia oggi di nuovo al voto per le elezioni politiche Agenzia ANSA

