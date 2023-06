Ex calciatore racconta la sua drammatica vicenda | “Non avrò pace finché…” la commovente svolta dopo il sequestro

(Di domenica 25 giugno 2023) L’incredibile storia dell’ex: il, sei anni di sofferenze e una conclusioneche lascia l’amaro in bocca Unache va avanti dal lontano 2016. Sono passati sei lunghi anni. Prima l’irruzione degli agenti in casa, poi ile una serie di processi che sembrava non finire mai. È la storia che ha coinvolto l’exAlfredo Canzanese cheuna battaglia infinita fuori e dentro i tribunali ha ottenuto una vittoria di cui non riesce a ritenersi completamente soddisfatto. La pazienza, l’attesa e le sofferenze lo hanno accompagnato in questo periodo ma il verdetto della Corte lo ha condotto a unasoltanto parziale. Il dramma dell’exil ...

Non solo, il quotidianoche nel ritiro dell'Under 21, ilè stato contattato dal capo degli osservatori del club, Moncada, che è stato con lui perentorio. " Se Tonali si fosse ...Commenta per primo Arrivano aggiornamenti intorno alla situazione di Luka Jovic. Secondo quantoRadio Bruno Firenze, sulserbo ha messo gli occhi il Galatasaray che, nelle scorse ore, ha sondato il terreno per il centravanti serbo. L'operazione, spiega l'emittente, non è ..."Questo libro "Aldo Orsini - nasce da una lunga chiacchierata tra me e l'amico Fabio Demi ... Così è cambiato il rapporto del giornalista col. Negli anni passati più volte mi son ...

Ex calciatore racconta la sua drammatica vicenda: "Non avrò pace ... Grantennis Toscana

Matteo Garrone, che incontriamo al Filming Italy Sardegna Festival, ha la bocca cucita sul suo nuovo film Io Capitano, ma ci parla ugualmente di cose interessanti: il suo metodo di lavoro, la violenza ...Il rifugiato politico del Sudan in patria era un ex sportivo che militava in A. Oggi è stato chiamato dalla Fezzanese, squadra ligure che milita in serie D.