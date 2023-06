Europeo Under 21 | Svizzera-Italia LIVE alle 18 Le formazioni | Tonali e Gnonto dal 1' | Amdouni guida gli elvetici

(Di domenica 25 giugno 2023) Ultima chiamata per l'21 di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini,ti dal capitano Sandro, in procinto di lasciare il Milan...

... attraverso il suo presidente Gravina, aveva alzato la voce, facendo trasparire tutta la sua irritazione per la scelta della Uefa di non utilizzare la tecnologia nell'21. La risposta di ...Ho passato da capitana momenti di grande gioia come la vittoria dell'19 nel 2008, il ritorno al Mondiale dopo 20 anni nel 2019, questa storica seconda qualificazione consecutiva alla ...D'altra parte, stiamo parlando dell'Uefa, quell'Uefa che decide di assegnare l'21 a Romania e Georgia senza premurarsi di capire, o valutando male, il fatto che si giocherà senza Var e ...

Europei Under 21, Svizzera-Italia: probabili formazioni e dove vederla Calciomercato.com

Gli azzurrini hanno bisogno di vincere dopo il ko contro la Francia Prosegue l'Europeo Under 21 in Georgia e Ucraina. Dopo le polemiche e la sconfitta dell'esordio contro la Francia, l'Italia deve ria ...