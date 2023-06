Europeo Under 21 | Svizzera-Italia | le formazioni ufficiali | occasione per Bove e Pellegri | Stergiou in difesa per Rahmen

(Di domenica 25 giugno 2023) Di seguito, ecco ledi, match da dentro fuori per gli Azzurrini e valido per l’21.(4...

Commenta per primo Ultima chiamata per l 'Italia2 1 di Paolo Nicolato . Gli Azzurrini , guidati dal capitano Sandro Tonali, in procinto di ... nella seconda giornata dell'di categoria in ......in tempo reale sulla seconda partita della fase a gironi dell': l'Italia deve battere la SvizzeraBattuta dalla Francia anche grazie ad almeno tre clamorosi errori arbitrali, l'Italia21 ...... attraverso il suo presidente Gravina, aveva alzato la voce, facendo trasparire tutta la sua irritazione per la scelta della Uefa di non utilizzare la tecnologia nell'21. La risposta di ...

Europei Under 21, Svizzera-Italia: probabili formazioni e dove vederla Calciomercato.com

Sono note le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21.Dopo la sconfitta contro la Francia all’esordio, in un match condizionato dagli errori arbitrali e dell’assenza della tecnologia a supporto dell’arbitro, l’Italia Under 21 affronta i pari età della Sv ...