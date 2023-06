Europeo Under 21 | Italia - Svizzera | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

(Di domenica 25 giugno 2023) La secondadell’rappresenta già un crocevia per la Nazionale21, che dopo il ko all’esordio con la Francia affronterà la(ore 18ne, arbitra lo svedese Mohammed Al-Hakim) sapendo di non potersi permettere un altro passo falso. Se una sconfitta sancirebbe di...

Dopo di che, diciamo la verità: la cosa ha generato un'indignazione relativa solo perché ne è stata vittima la nazionale21 , e perché la formula a gironi dell'prevede possibile rimedio,...... l'organo amministrativo del calcio. Ecco dove seguire la partita in programma a Cluj - Napoca, una città della Romania nord - occidentale. Europei21 in tv: dove seguire la partita ......campo per la seconda partita dell', questa volta l'avversario è la Svizzera. Calcio d'inizio alle ore 18 di oggi, domenica 25 giugno. Ma dove vederla in tv e streaming SVIZZERA - ITALIA...

Europei Under 21, che errore per De Katelaere: solo un pari per il Belgio Corriere dello Sport

Quest'oggi, domenica 25 giugno a partire dalle ore 18.00, scenderà in campo l'Italia Under 21 del ct Nicolato contro la Svizzera. Le quote ...Il Corriere Fiorentino sottolinea l'assenza di giocatori della Fiorentina dall'Italia Under 21 che sta partecipando all'Europeo. E in tutta la manifestazione sono solo due i ...