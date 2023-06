Europeo U21 | Norvegia-Francia | Pierre Kalulu parte dalla panchina

L'Italia batte la Svizzera 3 - 2 nel secondo match del girone D dell'Under 21, in svolgimento in Georgia e Romania. Una vittoria sofferta, per la nazionale di ... vedi anche Europei, Uefa ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla seconda partita della fase a gironi dell': l'Italia deve battere la SvizzeraBattuta dalla Francia anche grazie ad almeno tre clamorosi ...(...Mauro Balata, in Romania come capo della delegazione azzurra, ha parlato ai microfoni di Rai 2 nell'intervallo di Italia - Svizzera all'Under 21. 'Siamo qui per fare sul serio, i ragazzi hanno grandi valori ed il primo tempo è stato giocato molto bene. Adesso non guardiamo al passato, restiamo concentrati ed attenti su questa ...

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'Italia batte la Svizzera 3-2 (3-0) nel secondo match del girone D dell'Europeo Under 21. I gol: Pirola 6', Gnonto 11', 49' p.t. Parisi, 47' Imeri (S), 52' Amdouni (S). (ANSA) ...L'Italia under 21 del CT Paolo Nicolato batte 3-2 la Svizzera e rientra in corsa per la qualificazione ai quarti di finale ...