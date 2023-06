Europei Under 21 | Svizzera - Italia 2 - 3

Una vittoria che rilancia la nostra21 verso l'obiettivo dei quarti di finale di questi. La partenza a razzo ha consentito agli Azzurrini di portarsi in vantaggio al sesto minuto , quando Pirola ha incrociato di testa il ...Transalpini si impongono con il gol di Olise La Francia vince la sua seconda partita nel gruppo D agli21, lo stesso dell'Italia del ct Nicolato. I transalpini si sono imposti sulla Norvegia per 1 - 0 grazie alla rete di Olise nella ripresa. La Francia sale così a sei punti dopo il ...L'Italia batte la Svizzera 3 - 2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agli21. A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la sconfitta all'esordio per 2 - 1 contro la Francia. Mercoledì contro la Norvegia sfida decisiva per ...

Europei U21, risultati di oggi: vince la Francia, Inghilterra già ai quarti. CLASSIFICHE Sky Sport

Dopo due partite del girone degli Europei Under 21, si apre la riflessione tattica sulla Nazionale italiana allenata da Paolo Nicolato. L'elevato numero di reti concesse nel due match contro Francia e ...Per passare ai quarti, gli Azzurrini di Nicolato dovranno battere la Norvegia Dopo la sconfitta dell'esordio con la Francia, c'è stato il riscatto dell'Italia Under 21 che ha battuto 3 a 2 la Svizzera ...