Europei Under 21 | Svizzera-Italia 2-3

(Di domenica 25 giugno 2023) Prima vittoria per gli azzurrini. Pirola, Gnonto e Parisi in gol nel primo tempo L’batte la3-2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agli21. A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la sconfitta all’esordio per 2-1 contro la Francia. Mercoledì contro la Norvegia sfida decisiva per il passaggio del turno. L’sfonda subito al 6?. Corner di Tonali, Pirola può colpire di testa all’altezza del secondo palo: gol e 1-0. Gli azzurrini giocano sul velluto e concedono subito il bis. Bellanova affonda a sinistra e crossa, Gnonto si fa respingere il colpo di testa ma piomba sul pallone per il tap-in vincente: 2-0 all’11’ e partita tutta in discesa. La, dopo l’avvio da incubo, prova a riordinare ...

