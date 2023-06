Europei Under 21 | quote e pronostico di Spagna - Ucraina

CLUJ - Seconda giornata del Gruppo D agli21: alla Cluj Arena l' Italia21 di Nicolato affronta la Svizzera con calcio d'inizio in programma per le ore 18. La gara sarà visibile in chiaro su Rai ...CLUJ - Italia21 di nuovo in campo oggi a Cluj dopo l'esordio contro la Francia : Nicolato mette alle spalle Lindhout e il ko e punta la Svizzera . Agli azzurrini, ancora senza punti in classifica nel gruppo ...Dopo aver battuto con punteggio tondo la Romania (paese co - ospitante del torneo) la Spagna vince di misura. Il secondo successo consecutivo agli21 arriva ai danni della Croazia, grazie a una rete di Abel Ruiz arrivata al primo minuto. Quel tanto che basta per portarsi a punteggio pieno nel girone, staccare il pass per i quarti ...

Italia-Svizzera Under 21 oggi agli Europei, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Fanpage.it

Serve la vittoria stasera contro la Svizzera agli azzurri di Paolo Nicolato. L’Italia Under 21, dopo i clamorosi torti subiti contro la Francia, deve ottenere i tre punti: pena, l’uscita anticipata ..."Non vogliamo pensare alla partita di due giorni fa. Anzi, vogliamo trasformare quella rabbia in energia, per inseguire la rivincita". L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, contro la Svizzera, è gia' u ...