Europei Under-21 | oggi presente e futuro dell’Inter | anche Bisseck

(Di domenica 25 giugno 2023) Seconda giornata degli-21 che si chiudee con tesseratiprotagonisti. Oltre a chi è sotto contratto ora, in campo pureche dovrebbe essere ufficiale a breve e giovedì ha segnato con la Germania. INTER AGLI-21 – LE PARTITE DI DOMENICA 25 GIUGNO RAOUL BELLANOVA, DARIAN MALES, LORENZO PIROLA – Svizzera-Italia (2ª giornata Gruppo D) ore 18 a Cluj-Napoca, Romania YANN AUREL– Repubblica Ceca-Germania (2ª giornata Gruppo C) ore 18 a Batumi, Georgia

La Georgia conduce con 4 punti il gruppo A degli21 dopo il pareggio per 2 - 2 tra i padroni di casa e il Belgio e quello per 1 - 1 tra Portogallo e Paesi Bassi. Belgio e Olanda sono secondi con 2 punti, il Portogallo è ultimo a un ...ROMA - Seconda giornata della fase a gironi dell' Europeo21 . Nel gruppo B , la Spagna batte la Croazia e stacca il pass per i quarti di finale del torneo: le ' Furie rosse ' del ct Santi Denia vincono 1 - 0 grazie alla rete di Abel Ruiz all'inizio ...Commenta per primo Torna in campo l'Italia di Nicolato nell'Europeo21 di scena in questi giorni in Romania e Georgia. Mettersi alle spalle un debutto che più amaro non si può: è con questo animo che gli azzurrini si approcciano alla seconda sfida del gruppo D, ...

Italia-Svizzera Under 21 oggi agli Europei, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Fanpage.it

