Europei Under 21 oggi | chi gioca | calendario partite 25 giugno | orari | tv e streaming

(Di domenica 25 giugno 2023) Gli21 del 2023 che si stannondo dallo scorso 21tra Romania e Georgia, sono pronti a tornare in campo anchedomenica 25. Dopo l’esordio di tutte le Nazionali che stanno prendendo parte alla manifestazione continentale (sono ben 16 le Selezioni coinvolte distribuite in quattro gironi da quattro compagini), è tempo del secondo turno in questa fase. E in data odierna scenderanno in campo ben otto formazioni: quattro per il Gruppo C, altre quattro per il Gruppo D. E in questo elenco di sfide non mancherà, alle 18.00, la nostra Nazionale. L’Italia21 infatti, si scontrerà nel tardo pomeriggio contro la Svizzera in una partita già delicatissima. L’esordio, per gli uomini del ct Paolo Nicolato, è stato a dir poco amaro. Gli ...

ROMA - Seconda giornata della fase a gironi dell' Europeo21 . Nel gruppo B , la Spagna batte la Croazia e stacca il pass per i quarti di finale del torneo: le ' Furie rosse ' del ct Santi Denia vincono 1 - 0 grazie alla rete di Abel Ruiz all'inizio ...Commenta per primo Torna in campo l'Italia di Nicolato nell'Europeo21 di scena in questi giorni in Romania e Georgia. Mettersi alle spalle un debutto che più amaro non si può: è con questo animo che gli azzurrini si approcciano alla seconda sfida del gruppo D, ...La Spagna e l'Ucraina battono 1 - 0 rispettivamente Croazia e Romania, co - paese ospitante, nel girone B degli21 e si qualificano per i quarti di finale. Ancora aperta la competizione nel gruppo A: la Georgia, altro paese organizzatore, ha pareggiato 2 - 2 con il Belgio spinta da quasi 50.000 ...

De Ketelaere sbaglia un gol in Georgia-Belgio 2-2 agli Europei Under 21 Corriere della Sera

Gli Europei Under 21 del 2023 che si stanno giocando dallo scorso 21 giugno tra Romania e Georgia, sono pronti a tornare in campo anche oggi domenica 25 giugno. Dopo l’esordio di tutte le Nazionali ch ...Portogallo-Olanda è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca sabato alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici. Il… Leggi ...