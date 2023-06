Europei under 21 | l' Italia va | ma che spavento | da 3-0 a 3-2 con la Svizzera

(Di domenica 25 giugno 2023) L’batte la3-2 nella seconda giornata degli21 e torna in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Nicolato si affida ad un gran primo tempo con le reti di Pirola, Gnonto e Parisi per resistere al tentativo di rimonta degli elvetici nella ripresa. L’sale così a quota tre punti in classifica, come la, in attesa del match di mercoledì...

In contemporanea alla gara tra Svizzera ed Italia, nell'Europeo21, si sono disputate le due partite del Girone C. Transalpini si impongono con il gol di Olise La Francia vince la sua seconda partita nel gruppo D agli21, lo stesso dell'Italia del ct Nicolato. I transalpini si sono imposti sulla Norvegia per 1 - 0 grazie alla rete di Olise nella ripresa. La Francia sale così a sei punti dopo il ...

