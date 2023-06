Europei Under 21 | l’Italia mette ko la Svizzera | prima vittoria per gli Azzurrini

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 25 giugno 2023) Cluj –batte la3-2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agli21. A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la sconfitta all’esordio per 2-1 contro la Francia. Mercoledì contro la Norvegia sfida decisiva per il passaggio del turno. Il matchsfonda subito al 6?. Corner di Tonali, Pirola può colpire di testa all’altezza del secondo palo: gol e 1-0. Gligiocano sul velluto e concedono subito il bis. Bellanova affonda a sinistra e crossa, Gnonto si fa respingere il colpo di testa ma piomba sul pallone per il tap-in vincente: 2-0 all’11’ e partita tutta in discesa. La, dopo l’avvio da incubo, prova a riordinare le idee e entra in partita. Gli elvetici creano ...