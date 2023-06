Europei Under 21 | l' Inghilterra vince e passa ai quarti | tonfo Germania

(Di domenica 25 giugno 2023) ROMA - Si chiude la seconda giornata del Gruppo C degliU21 in programma in Georgia e Romania. L'del ct Lee Carsley batte 2 - 0 Israele e si porta al comando del girone a ...

AGI - Reduce dall'amarissimo esordio contro la Francia con tante polemiche per i clamorosi errori arbitrali, l'I talia si riscatta nella seconda gara della fase a gironi dell'Europeo21 , battendo i pari età della Svizzera non senza qualche patema d'animo. Dopo il triplice vantaggio del primo tempo firmato da Pirola, Gnonto e Parisi, gli Azzurrini infatti rischiano di farsi ...ROMA - Si chiude la seconda giornata del Gruppo C degliU21 in programma in Georgia e Romania. L' Inghilterra del ct Lee Carsley batte 2 - 0 Israele e si porta al comando del girone a punteggio pieno. Per i Tre Leoni il pass per i quarti di finale ...L'Italia batte la Svizzera 3 - 2 (3 - 0) nel secondo match del girone D dell'Europeo21, gol di Pirola, Gnonto e Parisi. Dopo la sconfitta e gli errori arbitrali con la Francia gli azzurri di Nicolato erano obbligati a vincere per andare avanti in Romania

19.58 Europei Under 21: Italia-Svizzera 3-2 A Cluj, riscatto Italia (con brivido) nella seconda sfida degli Europei: pie- gata 3-2 la Svizzera. Per i quarti,mer- coledì gara decisiva con la Norvegia.