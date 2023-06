Europei Under 21 | l’Inghilterra vince ancora | 2-0 contro l’Israele

(Di domenica 25 giugno 2023)una vittoria perche si impone per 2-0 sul, nella seconda giornata dei gironi degli21. Buon ritmo nella prima frazione di gioco, ma sono gli inglesi a firmare il vantaggio. Dopo un primo gol annullato alla formazione di Carsley per fuorigioco al terzo minuto, è Gordon a sbloccare il risultato al 15esimo. Bell’azione che ha portato Gibbs-White al cross in area, è lì che l’attaccante numero 11 interviene perfettamente di testa, spiazzando Peretz. Si presenta sul finale di prima frazione l’occasione per gli Israeliani con la punizione dal limite battuta da Azulay, su cui ha chiuso bene Trafford. La ripresa riparte in maniera spezzetta da numerosi falli, prova a spingere, sfiorando la rete più volte. Gol trovato invece dagli inglesi ...

21, Svizzera - Italia, al 47esimo minuto tocco di Rieder per Kastriot Imeri che stoppa di sinistro, si gira e calcia di destro da fuori area, Carnesecchi vede la palla all'ultimo e non ...Nella gara della 2ª giornata del girone D degli21, l'Italia sta battendo per 3 - 2 la Svizzera. In gol Pirola, Gnonto e Parisi. Guarda il video con le reazioni social dei ...Dopo la sconfitta, tra mille polemiche, al debutto l' Italia21 è chiamata a riscattarsi nella sfida contro la Svizzera . Gli azzurrini di Nicolato tornano in campo per ripartire dopo il ko contro la Francia . Segui la sfida in ...

Europei Under 21, Svizzera-Italia, al 47esimo minuto tocco di Rieder per Kastriot Imeri che stoppa di sinistro, si gira e calcia di destro da fuori area, Carnesecchi vede la palla all'ultimo e non può ...