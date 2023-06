Europei Under 21 2023 | prima vittoria per la Repubblica Ceca | battuta 2-1 la Germania

(Di domenica 25 giugno 2023) Nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi degli21, lasupera per 2-1 la. Alla Batumi Arena di Batumi, i cechi passano in vantaggio con Sejk ma vengono raggiunti sul pari a 20? dalla fine con Stiller. A pochi minuti dal 90?, però, Vitik firma il gole regala tre punti preziosi alla, a cui basterà anche un pareggio nell’ultimo turno contro Israele per qualificarsi. Spalle al muro invece la, che subisce una pesante sconfitta e, a meno di un’impresa contro l’Inghilterra, è eliminata. LA GUIDA COMPLETA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO CRONACA – Parte meglio la, più ...

21, Svizzera - Italia, al 47esimo minuto tocco di Rieder per Kastriot Imeri che stoppa di sinistro, si gira e calcia di destro da fuori area, Carnesecchi vede la palla all'ultimo e non ...Nella gara della 2ª giornata del girone D degli21, l'Italia sta battendo per 3 - 2 la Svizzera. In gol Pirola, Gnonto e Parisi. Guarda il video con le reazioni social dei ...Dopo la sconfitta, tra mille polemiche, al debutto l' Italia21 è chiamata a riscattarsi nella sfida contro la Svizzera . Gli azzurrini di Nicolato tornano in campo per ripartire dopo il ko contro la Francia . Segui la sfida in ...

LIVE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

La sfida tra la Norvegia e la Francia Under 21 valevole per la seconda giornata del Girone D, si giocherà allo Stadionul Dr. Constantin Radulescu di Cluj-Napoca.Il fischio d'inizio dell'incontro sarà ...Europei Under 21, Svizzera-Italia, al 47esimo minuto tocco di Rieder per Kastriot Imeri che stoppa di sinistro, si gira e calcia di destro da fuori area, Carnesecchi vede la palla all'ultimo e non può ...