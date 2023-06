Europei U21 | Parisi | “Nel secondo tempo serviva la testa giusta”

(Di domenica 25 giugno 2023) “Faccio i complimenti ai compagni e allo staff, non era una partita facile. Abbiamo approcciato bene, ma neldovevamo entrare con la”. Lo ha detto il terzino dell’under 21 azzurra Fabianodopo la vittoria per 3-2 sulla Svizzera aglidi categoria. “Si è vista differenza tra primo e, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Non era facile”, ha aggiunto a Rai Sport. SportFace.

L'Italia trova il riscatto . La squadra del ct Nicolato vince con grande sofferenza contro la Svizzera nella seconda gara degliUnder 21 . Dopo aver chiuso il primo tempo avanti di tre gol dando la sensazione di essere in totale controllo, gli azzurrini rischiano di sciupare tutto nella ripresa con gli avversari che ...Dopo la sconfitta, tra mille polemiche, al debutto l' Italia Under 21 è chiamata a riscattarsi nella sfida contro la Svizzera . Gli azzurrini di Nicolato tornano in campo per ripartire dopo il ko ...Alla Cluj Arena, il match valido per la seconda giornata deglitra Svizzera e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Cluj Arena di Cluj - Napoca, Svizzera e Italia si sfidano nella seconda giornata degli. ...

LIVE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

