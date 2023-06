Europei U21 2023 | risultati e classifiche

(Di domenica 25 giugno 2023) Ie ledella fase finale degliU21, che si svolgono in Romania e in Georgia. Dopo le fasi di qualificazione, ecco che le migliori 16 selezioni si ritrovano e si sfidano per decretare chi è la migliore Under 21 europea. Si parte già mercoledì 22, nel pomeriggio. Ecco tutti ie ledella competizione.Gruppo A Georgia 4 Belgio 2 Olanda 2 Portogallo 1 Gruppo B Spagna 6 Ucraina 6 Croazia 0 Romania 0 Gruppo C Inghilterra 6 Repubblica Ceca 3 Germania 1 Israele 1 Gruppo D Francia 3Italia 3Svizzera 3Norvegia 0Prima giornata Mercoledì 21 giugno Gruppo A Ore 18:00, Belgio-Olanda 0-0 Ore 18:00, Georgia-Portogallo 2-0 (37? Gagua, 45? Sazonov) Gruppo B Ore 18:00, Ucraina-Croazia ...

ROMA - Si chiude la seconda giornata del Gruppo C degliin programma in Georgia e Romania. L' Inghilterra del ct Lee Carsley batte 2 - 0 Israele e si porta al comando del girone a punteggio pieno. Per i Tre Leoni il pass per i quarti di finale ...L'Italia trova il riscatto . La squadra del ct Nicolato vince con grande sofferenza contro la Svizzera nella seconda gara degliUnder 21 . Dopo aver chiuso il primo tempo avanti di tre gol dando la sensazione di essere in totale controllo, gli azzurrini rischiano di sciupare tutto nella ripresa con gli avversari che ...Dopo la sconfitta, tra mille polemiche, al debutto l' Italia Under 21 è chiamata a riscattarsi nella sfida contro la Svizzera . Gli azzurrini di Nicolato tornano in campo per ripartire dopo il ko ...

Diretta Repubblica Ceca U21 - Germania U21 (2-1) Europei Under-21 2022 - la Repubblica la Repubblica

Alla fine l'Italia Under 21 conquista i tre punti contro la Svizzera nella seconda - e già decisiva - partita del Gruppo D degli Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno chiuso il primo tempo sul 3-0 ...Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno battuto in una gara difficile la Svizzera per 2-3. La Nazionale conquista i primi tre punti del girone.