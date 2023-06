Europei atletica 2023 | coro anti-Juve durante premiazione

(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) – Canzonentus e gaffe finale all'Europeo a squadre dial Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia.la festa del podio per il trionfo dell'Italia, dagli altoparlè partita la canzone 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri ma la versione diffusa non era quella originale: sparata dalle casse è partita la versione una riveduta e corretta in ambito calcistico in Italia con un'offesa aglintini (letteralmente "Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbontino"). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

A Chorzow la grande festa dell'atletica azzurra, che allunga il momento d'oro avviato a Tokyo vincendo gli Europei a squadre. A Chorzow, in Polonia, è stato un dominio per gli azzurri dell'atletica. La nazionale ha vinto, per la prima volta nella sua storia, gli Europei a squadre. E per i ragazzi del d.t. Antonio La Torre è un risultato storico.

