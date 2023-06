Europei atletica 2023 | coro anti-Juve durante premiazione

(Di domenica 25 giugno 2023) Parte la canzone 'Sarà perché ti amo' ma è la versione 'da stadio' contro il 'gobbontino' Canzonentus e gaffe finale all’Europeo a squadre dial Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia.la festa del podio per il trionfo dell’Italia, dagli altoparlè partita la canzone ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri ma la versione diffusa non era quella originale: sparata dalle casse è partita la versione una riveduta e corretta in ambito calcistico in Italia con un’offesa aglintini (letteralmente “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbontino”). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'entusiasmo per la vittoria nell'Europeo a squadre nelle parole del presidente federale. Il Direttore Tecnico La Torre: "Da qui per andare ancora avanti" Il commento del presidente federale, Stefano ...PAGELLE ITALIA EUROPEI ATLETICA PER NAZIONI (domenica 25 giugno) Federica Botter, 5: si presentava con un primato personale (e stagionale) di 57,81 nel lancio del giavellotto. Non supera però i 50 met ...