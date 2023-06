Europei a squadre | Tamberi campione | è oro nel salto in alto

CHORZOW (POLONIA) - Gianmarco Tamberi subito d'oro nel salto in alto ai Giochiin corso in Polonia. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, esordisce nel migliore dei modi: vincitore nella "prima" stagionale, con l'azzurro ed il tricolore sul petto e con un bel salto ...... Gianmarco Tamberi Gianmarco Tamberi vince nel salto in alto al debutto stagionale agliin Polonia, a Chorzow e polemizza con la Fidal per non essere stato invitato al Golden Gala. ...Per la prima volta nella sua storia, l' Italia ha vinto la Coppa Europa, salendo sul gradino più alto del podio agli2023 di atletica leggera di scena a Chorzow. Gli azzurri hanno ipotecato il titolo con tre gare d'anticipo. Il vantaggio sulle avversarie è infatti tale che nessuna può operare il ...

LIVE Atletica, Europei a squadre 2023 in DIRETTA: Italia verso il sogno con Tamberi, Iapichino, Crippa, Tortu e Weir OA Sport

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Marca, sul "Messi turco" ci sarebbero almeno sei squadre europee. Nuove indiscrezioni sul futuro di Arda Guler. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Marc ...Si realizza un sogno durato decenni: gli azzurri sul gradino più alto del podio continentale. Tamberi vince l'alto con 2,29, vittoria anche per Weir nel peso (21,59). Iapichino seconda nel lungo (6,66 ...