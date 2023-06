Eurofighter dell' Aeronautica subito in volo dopo l' allarme per il dirottamento

(Di domenica 25 giugno 2023)nei cieli italiani. Questa mattina è stato disposto il decollo immediato dei due caccia del 51° Stormo per intercettare un velicivile che aveva attivato il codice di. In particolare due caccia F-2000militare, in servizio diper la difesao spazio aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo militare detto ‘scramble') per intercettare e verificare un velicivile che aveva attivato il codice che identifica una bordo. Il velida turismo, un Piper PA 28, decollato da Ferrara durante ilha inserito erroneamente il codice di emergenza che viene usato per ...

Decollo immediato per due Eurofighter: il Piper aveva segnalato emergenza

