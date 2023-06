Estetista Cinica | morta la mamma | «È mancata all' improvviso | ero in vacanza» L' anno scorso le accuse all' ospedale

Addio a "Rosi", la mamma di Cristina Fogazzi , meglio conosciuta come l'. Imprenditrice di successo e donna dalle mille risorse, oggi anche la fondatrice di Veralab, che ci ha abituate alla sua forza, non può trattenere le lacrime e il dolore. L'annuncio ...Lutto per Cristina Fogazzi . L'imprenditrice beauty, conosciuta come L', ha annunciato la scomparsa della madre. "È mancata mia madre all'improvviso, mentre ero in vacanza", ha scritto via social, per poi aggiungere: "Per fortuna la notizia mi ha ...L'annuncio dell'imprenditrice su Instagram: 'Tornerò dopo aver riordinato il ...

Estetista Cinica, morta la mamma di Cristina Fogazzi: «Devo riordinare i pensieri». L'anno scorso le accuse al ilmessaggero.it

Cristina Fogazzi, in arte l'Estetista Cinica, ha annunciato sul proprio profilo Instagram la morte della mamma Rosi. L'imprenditrice, che ha un milione di follower, ha chiesto a ...Cristina Fogazzi, in arte l'Estetista Cinica, ha annunciato sul proprio profilo Instagram la morte della mamma Rosi. L'imprenditrice, che ha un milione di follower, ha chiesto a ...