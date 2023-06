la strada che porta verso Voronezh , un ponte viene colpito presumibilmente dai russi nel tentativo di bloccare l'avanzata dei rivoltosi. Gli effetti devastanti dell'hanno raggiunto ...... sperando di poter soggiornare anello sperduto collegio... L'Inganno: Nuovo trailer italiano ... Quando entrambi restano feriti in seguito ad una brutta, Megan è costretta a congedarsi ......e non sono né accessibili né adeguatamente equipaggiati per garantire la sopravvivenza a... Ecco cosa non fare: Non cercare di osservare l'nucleare direttamente: la luce intensa e la ...

Esplosione lungo l'autostrada: famiglia ferita VIDEO TGLA7

Cosa ha generato l’esplosione dell’auto in Tangenziale che ha mandato in ospedale due persone venerdì pomeriggio Alla domanda dovrà trovare una risposta ...L’entomologo sanitario Venturelli: "West Nile individuato a maggio, presto rispetto al passato. Con i cambiamenti climatici questi insetti vivono sempre di più e superano gli inverni".