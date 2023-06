Equitazione | Eventing Nations Cup Strzegom 2023 | l’Olanda vince l’evento | l’Italia risale sino al quinto posto

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) L’Cup di, in Polonia, si è ufficialmente conclusa. Dopo i concorsi di dressage e cross country, oggi è stata la volta del salto. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio., già in testa al termine della seconda giornata, ha confermato la sua leadership imponendosi alla fine con 133,8 penalità andando a precedere sul podio della tappa polacca gli Stati Uniti, secondi a quota 142,8, e il Belgio, risalitoalla terza casella con 166,1. Buona, in conclusione, la prova deldi Emiliano Portale, Mattia Luciani, Fosco Girardi e Pietro Majolino, che è risalitaalla quinta piazza completando il trittico di prove a quota 300,4. A chiudere invece la graduatoria, in nona è ultima posizione, proprio i padroni di casa ...