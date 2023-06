Enrico Papi torna al lavoro dopo l' ”Isola” e soffia il posto a Barbara D’Urso

Leggi su dilei

(Di domenica 25 giugno 2023) Dall’indiscrezione siamo giunti alla conferma: La Pupa e il Secchione è previsto nei palinsesti 2023/2024, ma alla conduzione non c’è. Chi prende il suo, reduce dall’avventura in veste di opinionista all’dei Famosi, dove ha confermato la sua personalità e il suo talento. Ormai, sembra sempre più chiara la rivoluzione Mediaset in atto, la stessa che ha visto Belen Rodriguez lasciare due dei programmi di punta, ovvero Tu Sì Que Vales e Le Iene. La Pupa e il Secchione,aldiIl ritorno de La Pupa e il Secchione, uno degli show più apprezzati di Mediaset, è stato piuttosto gradito dal pubblico, ma la conduzione di ...