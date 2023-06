Enrico Papi | ecco qual è il suo futuro televisivo dopo L’Isola dei Famosi

(Di domenica 25 giugno 2023)nel corso delle dieci puntate dell’ultima edizione dedeinon è mai stato on point e spesso la sua esuberanza da conduttore ha preso il sopravvento a discapito del suo ruolo da opinionista. Un opinionista senza opinioni, oserei aggiungere, questo perché ogni volta che veniva interpellato da Ilary Blasi su dinamiche e preferenze ha sempre preferito rispondere come il pubblico avrebbe risposto. Insomma, l’esperimentoopinionista non è granché riuscito a dimostrazione del fatto che il ruolo da commentatore a bordo campo non è per tutti, anzi. Come sottolineato da DavideMaggio.it, però, se il conduttore ha scelto di sedersi a commentare le gesta dei naufraghi è perché “in cambio” avrebbe ottenuto un programma tutto suo. “Ricordate quando, ad inizio ...

Dall'indiscrezione siamo giunti alla conferma: La Pupa e il Secchione è previsto nei palinsesti 2023/2024, ma alla conduzione non c'è Barbara D'Urso . Chi prende il suo posto, reduce dall'avventura in veste di opinionista all' Isola dei Famosi , dove ha confermato la sua personalità e il suo talento. Ormai, sembra sempre più chiara la rivoluzione Mediaset in ...L'ex naufrago ha anche confessato il motivo per il quale, secondo lui, avrebbe vinto il programma : Leggi anche Vladimir Luxuria si sbilancia su Ilary Blasi,e Cristina Scuccia Mazzoli ha ...Tapiro d'oro a Pioli da Striscia la Notizia dopo l'eliminazione in Champions: 'L'unico premio di quest'anno' Striscia, tapiro adopo il 'furto' della busta a Ilary Blasi: 'Non sono ...

Enrico Papi, addio all'Isola dei Famosi: Mediaset lo vorrebbe alla ... Fanpage.it

Stando alle indiscrezioni di DavideMaggio.it, il conduttore non avrà più nulla a che fare con L’Isola dei Famosi per il momento ...A riportare l’indiscrezione è stato Davide Maggio. Ecco quale programma Enrico Papi potrebbe condurre a partire dalla prossima stagione ...