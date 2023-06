Enrico Papi dopo l’Isola 17 pronto a tornare al timone di un iconico programma | ecco quale

(Di domenica 25 giugno 2023) Cambio della guardia in uno dei più iconici programmi targati Mediaset.aver rivestito il ruolo di opinionista accanto a Vladimir Luxuria senza convincere in toto il grande pubblico nell’ultima edizione dedei Famosi,sarebbea condurre la prossima edizione de La Pupa e il Secchione. Come si era già vociferato qualche mese fa,potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso aldeldi cui era già stato il padrone di casa nel 2006 e nel 2010. A riportare nuovamente l’indiscrezione ci ha pensato Davide Maggio: Terminata l’esperienza da spalla di Ilary Blasi, il conduttore è passato all’incasso e il progetto dialde La Pupa e il Secchione si avvia a ...

Dall'indiscrezione siamo giunti alla conferma: La Pupa e il Secchione è previsto nei palinsesti 2023/2024, ma alla conduzione non c'è Barbara D'Urso . Chi prende il suo posto, reduce dall'avventura in veste di opinionista all' Isola dei Famosi , dove ha confermato la sua personalità e il suo talento. Ormai, sembra sempre più chiara la rivoluzione Mediaset in ...L'ex naufrago ha anche confessato il motivo per il quale, secondo lui, avrebbe vinto il programma : Leggi anche Vladimir Luxuria si sbilancia su Ilary Blasi,e Cristina Scuccia Mazzoli ha ...Tapiro d'oro a Pioli da Striscia la Notizia dopo l'eliminazione in Champions: 'L'unico premio di quest'anno' Striscia, tapiro adopo il 'furto' della busta a Ilary Blasi: 'Non sono ...

Enrico Papi dopo l’Isola 17 pronto a tornare al timone di un programma Isa e Chia

Chi prende il suo posto Enrico Papi, reduce dall’avventura in veste di opinionista all’Isola dei Famosi, dove ha confermato la sua personalità e il suo talento. Ormai, sembra sempre più chiara la ...Valerio Staffelli, dopo venti anni di carriera a Striscia La Notizia, ha voluto ripercorre la storia dei suo servizi, fatti per il tg satirico. A dirla tutta, Valerio Staffelli ha anche ...