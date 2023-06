Emergenza siccità | metodi intelligenti per non sprecare l’acqua nelle nostre case

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 giugno 2023) Negli ultimi periodi si parla molto di acqua e del fatto che scarseggia in quanto la pioggia, in alcune zone del nostro paese, non si fa vedere da molto tempo e quando lo fa non è mai sufficiente a riempire le falde acquifere. Purtroppo non è possibile far piovere a comando, ma possiamo adoperarci per evitare diquella che abbiamo a disposizione. Tutti noi dobbiamo cercare di utilizzarla solo quando necessario e senza esagerare. Vediamo qualche suggerimento per evitare gli sprechi. La prima cosa da fare è verificare di non avere perdite di acqua nei rubinetti e nei sanitari, in quanto ogni goccia corrisponde a 1750 litri di acqua sprecata in un mese. E’ una cifra incredibile che dobbiamo cercare di non raggiungere. L’utilizzo del rubinetto. E’ consigliato inserire nei rubinetti gli aeratori che mescolano l’aria ale ne riducono il ...