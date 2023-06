Emanuela Orlandi | tra anniversario e ricostruzioni | il Vaticano conosce la verità? 

Questa mattina in Largo Giovanni XXIII a Roma , ci si ritroverà alle ore 10 per un sit - in per, a 40 anni dalla sua scomparsa. Poi, poco prima delle 12, tutti i partecipanti andranno insieme a Piazza San Pietro, per l'Angelus . 'Mi auguro che domenica papa Francesco dica una ...... lo stesso che ha bollato come "farneticanti" le ipotesi di coinvolgimento di Wojtya nella scomparsa di) e a monsignor Piero Marini, all'epoca maestro delle celebrazioni liturgiche ...Iniziativa per ricordare il 40esimo anniversario dalla scomparsa Un sit - in per ricordare i 40 anni dalla scomparsa di, la cittadina vaticana della quale si sono perse le tracce il 22 giugno 1983, è stato organizzato dal fratello Pietro per domani, alle ore 10, a Largo Giovanni XXIII, vicino a Castel ...

Sparizione di Emanuela Orlandi, nel podcast "La scomparsa" tutta la storia delle indagini Radio Capital

I manifestati del sit-in di oggi per i 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, “qualora vogliano assistere all’Angelus del Santo Padre del prossimo 25 giugno, potranno accedere in piazza San Piet ...Questa mattina in Largo Giovanni XXIII a Roma, ci si ritroverà alle ore 10 per un sit-in per Emanuela Orlandi, a 40 anni dalla sua scomparsa. Poi, poco prima delle 12, tutti i partecipanti andranno in ...