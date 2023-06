Emanuela Orlandi | sit-in a 40 anni dalla scomparsa

(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) – Magliette o fogli A4 con la fotografia di, istantanee con l’immagine dei manifesti che ormai 40fa tappezzarono i muri della Capitale per la ricerca della cittadina vaticanail 22 giugno 1983. In tanti hanno raccolto l’invito del fratello Pietroche ha organizzato stamattina un sit-in a Largo GiovXXIII, a due passi dal Vaticano, per ricordare i 40dal giorno in cui sparì nel nulla. Prima delle 12,si sposterà in piazza San Pietro per assistere all’Angelus sperando in una parola sul caso da parte del Pontefice. “Ringrazio tutti i presenti, la maggior parte viene da fuori Roma, da tutta Italia, un sacerdote vieneRomania, c’è chi è arrivato ...

A due passi dal Vaticano, organizzato dal fratello Pietro: "Mi auguro che Papa Francesco dica due parole di speranza" Magliette o fogli A4 con la fotografia di, istantanee con l'immagine dei manifesti che ormai 40 anni fa tappezzarono i muri della Capitale per la ricerca della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983. In tanti hanno ..., Alì Agca rivela: 'Rapita dal Vaticano. Fu presa in consegna dalle suore' - guarda Ali Agca, la banda della Magliana, il Banco Ambrosiano. Nell'intricata ragnatela del caso, ...Torna a protestare in Vaticano Pietro, fratello di, la 15enne cittadina vaticana scomparsa nel 1983 su cui la Santa Sede e la procura di Roma hanno riaperto le indagini. A 40 anni dalla vicenda, Pietroe diversi ...

Sparizione di Emanuela Orlandi, nel podcast "La scomparsa" tutta la storia delle indagini Radio Capital

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Sit-in davanti a Castel Sant'Angelo a Roma per ricordare i 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza di cui non si hanno più notizie dal giugno ...