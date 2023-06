Emanuela Orlandi | sentito il Papa? | Pietro in Vaticano | le parole della svolta

(Di domenica 25 giugno 2023) "Nella ricorrenza dei 40 anni dalla scomparsa di, desidero esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma". Lo ha dettoFrancesco al termine dell'Angelus in piazza San, e sonoche potrebbero ufficialmente dare un nuovo senso all'inchiesta sul giallo del. "Assicuro la mia preghiera ed estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona scomparsa", ha aggiunto il Pontefice, ricordando la ragazza sparita misteriosamente dalla sua casa nella Santa Sede nel pomeriggio del 22 giugno 1983 Decine di manifestanti, insieme al fratello di, si erano radunati in Piazza Sanper ascoltare ...

Roma, 25 giu. In questi giorni ricorre il 40mo anniversario dalla scomparsa di: desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Lo ha detto papa ...'In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ...Un ricordo e una preghiera per. Sono concetti emersi dalle parole pronunciate da papa Francesco che per la prima volta ha parlato apertamente e in un contesto spirituale della 15enne cittadina vaticana scomparsa ...

Il Papa: 'Esprimo vicinanza alla famiglia di Emanuela Orlandi' Agenzia ANSA

In piazza erano presenti i manifestanti del corteo per ricordare i 40 anni dalla scomparsa della cittadina vaticana Manuela Orlandi Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in… Leggi ...A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni che non fece più ritorno a casa dopo le lezioni di musica il 22 giugno 1983 a Roma, Papa Francesco ha voluto dedicare un ...