Emanuela Orlandi | Papa Francesco | Esprimo vicinanza alla famiglia - Il fratello Pietro | Il tabù è caduto

'In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, ..."In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ...'Il tabùè caduto finalmente . Il Papa ha ricordato, il fatto di pregare è un segnale di speranza per arrivare alla verità', ha subito commentato Pietro, fratello di ...

«La cosa che mi colpisce anche se magari saremo di meno, sono le tantissime persone che sono venute da fuori Roma e da fuori Italia». Così Pietro Orlandi, nel corso del sit-in organizzato a Roma per r ...«La cosa che mi colpisce anche se magari saremo di meno, sono le tantissime persone che sono venute da fuori Roma e da fuori Italia». Così Pietro Orlandi, nel corso del sit-in organizzato a Roma per r ...