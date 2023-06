Emanuela Orlandi | Papa Francesco | Esprimo vicinanza alla famiglia | Il fratello Pietro | Il tabù è caduto

(Di domenica 25 giugno 2023) commenta, sit - in a Sanper i 40 anni della scomparsa - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, sit - in a Sanper i 40 anni della scomparsa -...

A quarant'anni di distanza dalla scomparsa di, sparita nel nulla a Roma il 22 giugno del 1983 all'età di 15 anni e mai più ritrovata, Papa Francesco ha decido di ricordarla durante l' Angelus . In piazza San Pietro era presente ...In questi giorni ricorrono i 40 anni dalla scomparsa di, la cittadina vaticana di 15 anni che scomparve nel nulla il 22 giugno 1983. Papa Francesco non poteva dimenticare la ricorrenza e, durante l'Angelus del 25 giugno, ha ricordato la ...ROMA - "Nella ricorrenza dei 40 anni dalla scomparsa di, desidero esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. "Assicuro la mia ...

Papa Francesco ricorda Emanuela Orlandi all’Angelus: “Esprimo vicinanza alla famiglia” Il Fatto Quotidiano

