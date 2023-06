Emanuela Orlandi | il sit-in in Vaticano Il fratello Pietro | “Da papa Francesco all’Angelus mi aspetto una parola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Questa mattina in Largo Giovanni XXIII a Roma, ci si ritroverà alle ore 10 per un sit-in per, a 40 anni dalla sua scomparsa. Poi, poco prima delle 12, tutti i partecipanti andranno insieme a Piazza San, per l’Angelus. “Mi auguro che domenicadica una, unadi speranza, spero che lui voglia prendere una posizione”, aveva detto ilnei giorni scorsi. “Lui lo sa che siamo lì – aveva aggiunto – sono informate le persone a lui vicine e spero dica qualcosa anche come segno di speranza”. Era il 22 giugno del 1983 quando la 15enne figlia di un messole, nata e cresciuta tra le mura leonine, uscì di casa per andare a lezione di ...