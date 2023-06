Emanuela Orlandi | il Papa la ricorda nell' Angelus Il fratello | ' Segnale positivo'

(Di domenica 25 giugno 2023) su Tg. La7.it - In 40 anni tanti sit in, tante manifestazioni, per sostenere il diritto alla verità della famiglia. Ma mai nessun raduno ha avuto il peso, la potenza ...

Emanuela Orlandi, Papa Francesco: "Esprimo vicinanza alla famiglia" | Il fratello Pietro: "Il tabù è caduto" TGCOM

E’ la prima volta che un Pontefice, dopo Giovanni Paolo II, prende posizione così apertamente. Un segnale affinché si faccia chiarezza ...A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni che non fece più ritorno a casa dopo le lezioni di musica il 22 giugno 1983 a Roma, Papa Francesco ha voluto dedicare un ...