Emanuela Orlandi | il Papa la menziona all’Angelus | il Parlamento esita a indagare

(Di domenica 25 giugno 2023) Come avevano auspicato i familiari,Francesco ha ricordatodi domenica 25 giugno. “In questi giorni ricorre il 40° anniversario della scomparsa di. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera.” “Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa.” Queste le parole del Pontefice mentre in piazza San Pietro era presente un gruppo di persone, tra cui il fratello di, Pietro, che manifestavano per avere ‘verità e giustizia’. Come è noto, ricorre in questi giorni il 40° anniversario del rapimento della cittadina vaticana di 15 anni:...

Roma - Durante l'Angelus in piazza San Pietro il Papa ha espresso ' vicinanza ai familiari di, soprattutto alla mamma '. E ha aggiunto: 'Desidero assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa '. Ad ...Solo questo deve spaventarci" Sala stampa della Santa Sede *** Parole del Santo Padre al termine dell'Angelus: Il Papa ricorda la scomparsa di40 anni fa In questi giorni ricorre il ...Vedi Anche, 200 persone al presidio durante l'Angelus. Il fratello: 'Grazie alle parole del Papa ho sentito la vicinanza mancata in 40 anni' Non mancano i 'cattivoni' che osteggiano ...

Il Papa: "Esprimo vicinanza alla famiglia di Emanuela Orlandi" - Cronaca Agenzia ANSA

In piazza erano presenti i manifestanti del corteo per ricordare i 40 anni dalla scomparsa della cittadina vaticana Manuela Orlandi Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in… Leggi ...Due libri (uno uscito da poco e uno in uscita) che provano a fare luce su due casi ancora aperti della storia italiana con legami internazionali ...