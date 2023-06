Emanuela Orlandi | Il Papa | Esprimo mia vicinanza alla famiglia

(Di domenica 25 giugno 2023) "In questi giorni ricorre il 40/o anniversario della scomparsa di. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la miaai familiari, ...

e l'ultimo segnale di Papa Francesco. La reazione del fratello Pietro: 'Il tabù è caduto' 'In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di: ..."In questi giorni ricorre il 40/o anniversario della scomparsa di. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera". Lo ha detto papa ...Sit - in a Castel Sant'Angelo a Roma in ricordo di, la cittadina vaticana scomparsa a Roma 40 anni fa, esattamente il 22 giugno del 1983. Hanno partecipato il fratello Pietro, l'avvocato di famiglia, Laura Sgrò, e la sorella di ...

Emanuela Orlandi, Papa Francesco: "Esprimo vicinanza alla famiglia" | Il fratello Pietro: "Il tabù è caduto" TGCOM

'In questi giorni ricorre il 40/o anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ...