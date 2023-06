Emanuela Orlandi | 200 persone al presidio durante l’Angelus Il fratello | “Grazie alle parole del Papa ho sentito la vicinanza mancata in 40 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) In occasione dei 40dal rapimento di, un corteo di circa 200, con alla testa ilPietro, si è diretto verso Piazza San Pietro per. Il gruppo è arrivato in piazza con foto e striscioni eFrancesco ha ricordatoe la sua famigliail suo discorso. “Il nome dilo ha detto per intero e ha fatto riferimento a mia madre. Pregare persignifica che bisogna fare qualcosa. Hoquellache erain questi 40” ha detto PietroL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.