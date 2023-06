(Di domenica 25 giugno 2023) La leader del Pd dal palco di Milano: «Le unioni civili non bastano. Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia con questo governo, ma in Europa»

'Mi sembra che si sia svegliata anche la premier', la replica della segretaria del Pd,, per la quale 'la questione degli affari di Santanchè sta imbarazzando anche il governo al punto ...E se guardiamo alla sua diretta antagonista"Ovviamente l'ho studiata meno, la sto esaminando negli ultimi tempi. Al momento quello che mi sento di dire è che veicola un certo tipo di ...Immancabile la presenza del segretario del Pdche, dopo essere salita su un carro intonando Bella Ciao, ha puntato il dito contro il governo: "Siamo in pericolo di regressione sui ...

Elly Schlein, la star della piazza del Pride, attacca Roccella : «Non tratti i bambini come abusi edilizi» Corriere della Sera

In migliaia in piazza per difendere il diritto alla salute e alla sanità pubblica, per tutti. Per dire basta ai tagli e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale, investimenti e assunzioni ...Prima la sortita di Elly Schlein alla manifestazione del M5s sul lavoro, poi l'aperitivo in un bar di Campobasso, infine il saluto sotto il palco della Cgil. E' un percorso fatto di piccoli passi semp ...